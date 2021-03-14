Весна медленно наступает: жителям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе

На протяжении следующей недели в столичном регионе будет наблюдаться постепенное потепление, но окончательно весна вступит в свои права не очень быстро. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом "360".

"Если первые три дня [недели] температура выше нормы примерно на 5 градусов, то начиная с 18 марта температурный фонд будет уже около нормы, в субботу будет ниже нормы на 1–2 градуса. Ночные температуры будут отрицательные, а дневные — около нуля. И совсем небольшие осадки", — рассказал Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе будет достаточно облачно с давлением в районе нормы. А снег пока не исчезнет. Больше всего осадков выпадет 15 и 16 марта. При этом быстрого таяния снега ждать не стоит. Высота снежного покрова заметно уменьшится, но только за счёт уплотнения. Солнца особого не будет, весна будет наступать не бурными темпами, а постепенно, заключил Вильфанд.

Роман Вильфанд ранее предупреждал о частой смене погоды в марте.

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