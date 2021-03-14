Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В компании активно продолжают расширять присутствие необычных мини-аппаратов.

14 марта 2021, 12:07

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 14 марта вывела на низкую очередную группу из 60 мини-спутников Starlink. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

Старт состоялся в 13:01 по Москве из Центра космических полётов имени Кеннеди в штате Флорида. Ожидается успешное, уже девятое по счёту, возвращение первой ступени носителя на Землю. Партия спутников уже вышла на заданную орбиту. Теперь группировка сети Starlink насчитывает 1323 аппарата.

Всего компания Илона Маска планирует запустить 11 тысяч малых спутников сети Starlink для усиления доступа в Интернет. Суммарно это обойдётся компании в $10 млрд.

На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX

На Луну — с миллиардером: японский предприниматель набирает восемь добровольцев для полёта на корабле SpaceX

Напомним, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 недавно успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу — видео

11 марта, 09:13

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon 9 в Атлантике — видео

16 февраля, 07:03

Как египтяне мумифицировали мёртвых: детальное описание процесса и неизвестные подробности

вчера в 21:40

"Тикать надо отсюда!": Огненный фонтан забил из газовой скважины под Краснодаром — видео

сегодня в 12:33

Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

сегодня в 12:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1