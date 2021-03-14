SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
В компании активно продолжают расширять присутствие необычных мини-аппаратов.
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 14 марта вывела на низкую очередную группу из 60 мини-спутников Starlink. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.
Старт состоялся в 13:01 по Москве из Центра космических полётов имени Кеннеди в штате Флорида. Ожидается успешное, уже девятое по счёту, возвращение первой ступени носителя на Землю. Партия спутников уже вышла на заданную орбиту. Теперь группировка сети Starlink насчитывает 1323 аппарата.
Всего компания Илона Маска планирует запустить 11 тысяч малых спутников сети Starlink для усиления доступа в Интернет. Суммарно это обойдётся компании в $10 млрд.
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Напомним, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 недавно успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.
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