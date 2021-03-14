Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва
По версии следствия, с 2017 года чиновник получил взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.
Александр Золотарёв. Фото © Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
Заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарёв, задержанный из-за многомиллионных взяток, арестован до 12 мая. Меру пресечения озвучил судья в ходе заседания Промышленного районного суда города Ставрополя.
"Избрать в отношении Золотарёва Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 12 мая 2021 года", — огласила судья.
Как сообщал Лайф, по данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей.
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