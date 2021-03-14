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Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

По версии следствия, с 2017 года чиновник получил взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.

14 марта 2021, 12:24
<p>Александр Золотарёв. Фото © Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края</p>

Александр Золотарёв. Фото © Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

Заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарёв, задержанный из-за многомиллионных взяток, арестован до 12 мая. Меру пресечения озвучил судья в ходе заседания Промышленного районного суда города Ставрополя.

"Избрать в отношении Золотарёва Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 12 мая 2021 года", огласила судья.

СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

СКР показал видео задержания зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

Как сообщал Лайф, по данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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