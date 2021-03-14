Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва

"Избрать в отношении Золотарёва Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 12 мая 2021 года", — огласила судья.

Как сообщал Лайф, по данным СКР, чиновник и его подельник получили на госконтрактах по строительству медицинских учреждений более 60 миллионов рублей.