Ещё одна европейская страна захотела приостановить использование вакцины AstraZeneca

В Ирландии Национальный консультативный совет по иммунизации страны рекомендовал властям приостановить вакцинацию антиковидным препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Там пояснили, что пока не установлены точные связи между введением вакцины и проблемами со свёртываемостью крови у жителей Норвегии. Но необходимо на время отказаться от использования AstraZeneca до выяснения обстоятельств.