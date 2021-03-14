Ещё одна европейская страна захотела приостановить использование вакцины AstraZeneca
Причиной тому стали проблемы у граждан, возникшие после применения препарата.
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В Ирландии Национальный консультативный совет по иммунизации страны рекомендовал властям приостановить вакцинацию антиковидным препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Там пояснили, что пока не установлены точные связи между введением вакцины и проблемами со свёртываемостью крови у жителей Норвегии. Но необходимо на время отказаться от использования AstraZeneca до выяснения обстоятельств.
Напомним, что десять стран, в том числе и Норвегия, ранее приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.
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