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Ещё одна европейская страна захотела приостановить использование вакцины AstraZeneca

Причиной тому стали проблемы у граждан, возникшие после применения препарата.

14 марта 2021, 12:50
<p>Фото © Francesco Pecoraro / Getty Images</p>

Фото © Francesco Pecoraro / Getty Images

В Ирландии Национальный консультативный совет по иммунизации страны рекомендовал властям приостановить вакцинацию антиковидным препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Там пояснили, что пока не установлены точные связи между введением вакцины и проблемами со свёртываемостью крови у жителей Норвегии. Но необходимо на время отказаться от использования AstraZeneca до выяснения обстоятельств.

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Напомним, что десять стран, в том числе и Норвегия, ранее приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных опасных побочных эффектов. Вместе с тем производитель вакцины опровергает информацию о возникновении тромбов от применения препарата, поскольку явных доказательств тому нет.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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