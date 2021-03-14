На Украине рассказали о планах начать войну за Крым в 2014 году

Вооружённые силы Украины намеревались развязать войну за Крым в 2014 году, но план вторжения был заблокирован Генштабом. О разработанной тогда операции рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было в Донбассе, было реально", — сказал Назаров в программе "Крым. Реалии".

По его словам, план предусматривал переброску на полуостров наиболее боеспособных подразделений ВДВ Украины, включая разведроту 25-й воздушно-десантной бригады. Назаров пояснил, что секретная операция была разработана Генштабом Незалежной, но позже её отменили по приказу главы ведомства Михаила Куцина. Он признался, что до сих пор думает над тем планом и приходит к выводу, что Украина могла пробиться в Крым.

Напомним, полуостров Крым по итогам проведённого весной 2014 года референдума стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.



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