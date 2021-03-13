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В Москве машину разорвало на две части после столкновения со столбом, водитель погиб

За жизнь пассажира борются врачи.

13 марта 2021, 15:03
<p>Фото © Дептранс Москвы</p>

Фото © Дептранс Москвы

В Зеленограде водитель не справился с управлением и влетел в опору освещения. От столкновения автомобиль разорвало на две части. Как сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы, водитель погиб на месте.

Фото © Дептранс Москвы

Фото © Дептранс Москвы

ЧП произошло на Проектируемом проезде № 684 в районе улицы Алабушевской. Находившегося на пассажирском сиденье мужчину госпитализировали. На месте работают полицейские. Движение автомобилей организовано по встречной полосе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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