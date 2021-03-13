В Москве машину разорвало на две части после столкновения со столбом, водитель погиб
За жизнь пассажира борются врачи.
Фото © Дептранс Москвы
В Зеленограде водитель не справился с управлением и влетел в опору освещения. От столкновения автомобиль разорвало на две части. Как сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы, водитель погиб на месте.
Фото © Дептранс Москвы
ЧП произошло на Проектируемом проезде № 684 в районе улицы Алабушевской. Находившегося на пассажирском сиденье мужчину госпитализировали. На месте работают полицейские. Движение автомобилей организовано по встречной полосе.
Ранее в московском районе Чертаново Центральное произошло ДТП с участием нескольких машин. Два человека пострадали.
Выбор редакции
В МВД назвали число задержанных на форуме депутатов в Москве
Мошенники выманили у слесаря из Зеленограда 200 тысяч рублей "за проститутку"
Пятеро подростков и женщина пострадали в ДТП под Санкт-Петербургом
В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник
Отец-тиран заставил дочь подписать договор, где она пообещала не толстеть до самой смерти
Комментариев: 0