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Категорий: 18

Во Франции задержали двух подростков, планировавших теракты

Один живёт в коммуне Мант-ла-Жоли, а второй — в Марселе.

13 марта 2021, 14:54
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Двое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в подготовке терактов оперативниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, задержанным 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли, а другой — в Марселе (департамент Буш-дю-Рон). Им уже были предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма". Согласно данным следователей, один из подростков был участником телеграм-канала, в котором высказывались идеи радикального толка. Другой при помощи социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.

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Лайф напоминает, что в России за последние десять лет было предотвращено более 200 терактов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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