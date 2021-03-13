Во Франции задержали двух подростков, планировавших теракты

Двое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в подготовке терактов оперативниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, задержанным 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли, а другой — в Марселе (департамент Буш-дю-Рон). Им уже были предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма". Согласно данным следователей, один из подростков был участником телеграм-канала, в котором высказывались идеи радикального толка. Другой при помощи социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.