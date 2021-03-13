Во Франции задержали двух подростков, планировавших теракты
Один живёт в коммуне Мант-ла-Жоли, а второй — в Марселе.
Фото © Wikipedia
Двое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в подготовке терактов оперативниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся данным, задержанным 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли, а другой — в Марселе (департамент Буш-дю-Рон). Им уже были предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма". Согласно данным следователей, один из подростков был участником телеграм-канала, в котором высказывались идеи радикального толка. Другой при помощи социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.
Лайф напоминает, что в России за последние десять лет было предотвращено более 200 терактов.
Лента новостей
Выбор редакции
"Нет культуры — нет будущего": "Окровавленная" актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против мер по ковиду — видео
СМИ сообщили о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море
В ДНР заявили, что уничтожили украинский беспилотник
Пятеро подростков и женщина пострадали в ДТП под Санкт-Петербургом
В Москве машину разорвало на две части после столкновения со столбом, водитель погиб
Комментариев: 0