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Российские биатлонисты взяли серебро в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Нашу страну представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин.

14 марта 2021, 13:08

Фото © СБР

Биатлонисты Каролин Эрдаль и Александр Фьельд Андерсен из Норвегии выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе. Их результат — 42 минуты 10,9 секунды.


Серебро досталось сборной России, которую представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин, а замкнули тройку лидеров французы Пола Боте и Себастьен Маон.

Биатлон. Кубок IBU

Сингл-микст

1. Норвегия (Каролин Эрдаль и Александр Фьельд Андерсен) — 42.10,9 (0+11).

2. Россия (Анастасия Егорова и Василий Томшин) — отставание 20,0 (0+6).

3. Франция (Пола Боте и Себастьен Маон) +41,4 (0+8).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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