Российские биатлонисты взяли серебро в сингл-миксте на этапе Кубка IBU
Нашу страну представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин.
Фото © СБР
Биатлонисты Каролин Эрдаль и Александр Фьельд Андерсен из Норвегии выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU, который проходит в австрийском Обертиллиахе. Их результат — 42 минуты 10,9 секунды.
Серебро досталось сборной России, которую представляли Анастасия Егорова и Василий Томшин, а замкнули тройку лидеров французы Пола Боте и Себастьен Маон.
Биатлон. Кубок IBU
Сингл-микст
1. Норвегия (Каролин Эрдаль и Александр Фьельд Андерсен) — 42.10,9 (0+11).
2. Россия (Анастасия Егорова и Василий Томшин) — отставание 20,0 (0+6).
3. Франция (Пола Боте и Себастьен Маон) +41,4 (0+8).
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