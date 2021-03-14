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На МКС отправят единственную российскую женщину-космонавта

На сегодняшний день в космосе побывали четыре россиянки.

14 марта 2021, 13:16
<p>Фото © "<a href="https://www.roscosmos.ru/30237/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

Фото © "Роскосмос"

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в скором времени полетит на МКС в качестве бортинженера, а потом уже командира. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов.

"Мы всё-таки Анну Кикину готовим как профессионального космонавта. И её подготовка сильно отличается от подготовки участника космического полёта. Потому что Аня будет летать и бортинженером, а я уверен, в последующих полётах и командиром", заявил Власов в беседе с радио "Комсомольская правда".

К слову, на сегодняшний день в космосе побывали четыре российских женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последняя экспедиция на МКС с участием женщины-космонавта произошла в 2014–2015 годах.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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