На МКС отправят единственную российскую женщину-космонавта
На сегодняшний день в космосе побывали четыре россиянки.
Фото © "Роскосмос"
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в скором времени полетит на МКС в качестве бортинженера, а потом уже командира. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов.
"Мы всё-таки Анну Кикину готовим как профессионального космонавта. И её подготовка сильно отличается от подготовки участника космического полёта. Потому что Аня будет летать и бортинженером, а я уверен, в последующих полётах и командиром", — заявил Власов в беседе с радио "Комсомольская правда".
К слову, на сегодняшний день в космосе побывали четыре российских женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последняя экспедиция на МКС с участием женщины-космонавта произошла в 2014–2015 годах.
Ранее сообщалось, что в финал отбора на главную роль в российском фильме со съёмками в космосе прошло 20 девушек.
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