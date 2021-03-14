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В Париже полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом

Теперь ему предстоит доказать необходимость самообороны.

14 марта 2021, 14:06
<p>Фото © ТАСС / imago / Xinhua / Chen Yichen</p>

Фото © ТАСС / imago / Xinhua / Chen Yichen

Во Франции полицейский застрелил мужчину, который набросился на него с ножом. Об этом сообщает агентство Actu17.

Инцидент произошёл в Париже сегодня около 11 утра (13:00 мск). Наряд патрульной полиции прибыл к дому по вызову о семейной ссоре. Пока один правоохранитель отправился выяснять, в чём дело, второй остался на улице ждать напарника. В этот момент к нему подошёл неизвестный мужчина и достал нож. Полицейский оттолкнул злоумышленника, но тот на него напал, за что тут же был застрелен из табельного оружия.

Американец попытался застрелить полицейских, но получил пулю сам — видео

Американец попытался застрелить полицейских, но получил пулю сам — видео

"Из-за угрозы холодным оружием, полицейский был вынужден использовать своё служебное оружие", — сообщили в префектуре полиции.

В ведомстве проведут расследование инцидента. Также будут установлены мотивы нападавшего. Сам полицейский был госпитализирован в состоянии шока.

А накануне Лайф сообщал, что в США полицейский ответным огнём застрелил женщину, которая при попытке задержания начала стрелять по нему из своего пистолета. Правоохранителя в критическом состоянии доставили в больницу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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