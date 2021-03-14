В Париже полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом

Инцидент произошёл в Париже сегодня около 11 утра (13:00 мск). Наряд патрульной полиции прибыл к дому по вызову о семейной ссоре. Пока один правоохранитель отправился выяснять, в чём дело, второй остался на улице ждать напарника. В этот момент к нему подошёл неизвестный мужчина и достал нож. Полицейский оттолкнул злоумышленника, но тот на него напал, за что тут же был застрелен из табельного оружия.