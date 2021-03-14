В Париже полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом
Теперь ему предстоит доказать необходимость самообороны.
Фото © ТАСС / imago / Xinhua / Chen Yichen
Во Франции полицейский застрелил мужчину, который набросился на него с ножом. Об этом сообщает агентство Actu17.
Инцидент произошёл в Париже сегодня около 11 утра (13:00 мск). Наряд патрульной полиции прибыл к дому по вызову о семейной ссоре. Пока один правоохранитель отправился выяснять, в чём дело, второй остался на улице ждать напарника. В этот момент к нему подошёл неизвестный мужчина и достал нож. Полицейский оттолкнул злоумышленника, но тот на него напал, за что тут же был застрелен из табельного оружия.
"Из-за угрозы холодным оружием, полицейский был вынужден использовать своё служебное оружие", — сообщили в префектуре полиции.
В ведомстве проведут расследование инцидента. Также будут установлены мотивы нападавшего. Сам полицейский был госпитализирован в состоянии шока.
А накануне Лайф сообщал, что в США полицейский ответным огнём застрелил женщину, которая при попытке задержания начала стрелять по нему из своего пистолета. Правоохранителя в критическом состоянии доставили в больницу.
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