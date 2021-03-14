В Омане заблокировали Clubhouse
В этой стране нельзя использовать зашифрованные каналы.
Фото © ТАСС / Коньков Сергей
Аудиосоцсети Clubhouse, которая всё больше набирает популярность в разных странах, не повезло в Омане. Дело в том, что в этой стране обычно запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP).
"Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане", — цитирует заявление властей местное информагентство WAF.
Интересно, что ранее и Instagram решил не оставаться в стороне от такой модели соцсети. Он создаёт комнаты для онлайн-общения, как в Clubhouse. А ещё российские сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse.
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