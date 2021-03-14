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В Омане заблокировали Clubhouse

В этой стране нельзя использовать зашифрованные каналы.

14 марта 2021, 13:37
<p>Фото © ТАСС / Коньков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Аудиосоцсети Clubhouse, которая всё больше набирает популярность в разных странах, не повезло в Омане. Дело в том, что в этой стране обычно запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP).

"Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане", — цитирует заявление властей местное информагентство WAF.

Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter

Названы сроки выхода конкурента Clubhouse от Twitter

Интересно, что ранее и Instagram решил не оставаться в стороне от такой модели соцсети. Он создаёт комнаты для онлайн-общения, как в Clubhouse. А ещё российские сотовые операторы начали обнулять трафик на Clubhouse.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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