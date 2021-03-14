Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon
На нём он отправится на Международную космическую станцию.
Фото © Zuma / ТАСС
Российский космонавт Сергей Корсаков станет одним из первых участников полёта на Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию. Хотя ранее он должен был лететь туда на "Союзе МС-18".
По данным газеты "Известия", по договорённости с НАСА россиянина заменит Марк Ванде Хай. А разработанный SpaceX по заказу НАСА Crew Dragon отправится на МКС в 2023 году.
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А в ноябре 2020 года корабль Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. На борт станции тогда взошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.
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