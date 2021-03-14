Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon

На нём он отправится на Международную космическую станцию.

14 марта 2021, 14:03
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Российский космонавт Сергей Корсаков станет одним из первых участников полёта на Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию. Хотя ранее он должен был лететь туда на "Союзе МС-18".

По данным газеты "Известия", по договорённости с НАСА россиянина заменит Марк Ванде Хай. А разработанный SpaceX по заказу НАСА Crew Dragon отправится на МКС в 2023 году.

Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

А в ноябре 2020 года корабль Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС. На борт станции тогда взошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1