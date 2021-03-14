У популярного проекта "Анекдот-шоу" с Галыгиным выходит сотый выпуск

Сегодня, 14 марта, в 20:00 в "Одноклассниках" выйдет 100-й выпуск программы "Анекдот-шоу" Вадима Галыгина, в котором звёздные гости рассказывают классические и легендарные шутки из народа. Своими эмоциями от юбилея поделился Галыгин.

"Мы с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками уже 7-й сезон. Ко мне в гости приходят актёры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седокова, Павел Деревянко и Михаил Галустян — это только несколько гостей", — сказал юморист.

За всё время существования шоу гости рассказали уже более 2500 анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. Галыгин отметил, что члены команды "Анекдот-шоу" хотят стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина.

Генеральный продюсер шоу Владимир Микулич, в свою очередь, отметил, что это очень важный для него и не только проект. Создатели шоу стараются сделать проект ещё масштабнее и интереснее, приглашать именитых гостей и использовать для съёмок только современное и качественное оборудование, дабы радовать не только слух, но и глаз любителей анекдотов по всей России.

Помимо этого он не забыл поздравить всех зрителей шоу с этим юбилеем и напомнил, что оно выйдет строго по графику в 20:00 в воскресенье.

Ранее Лайф писал о том, что вылетевший с шоу "Маска" Пригожин рассказал о его закулисье.

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