Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию решили сократить на 40%
Ранее компания в целом снизила объём доставляемых в Евросоюз доз препарата.
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Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca снизит объёмы поставок препарата в Чехию на 40%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
"Есть первые результаты переговоров с производителями вакцины AstraZeneca. Согласно их информации, на ближайший период поставки вакцины в Чехию будут снижены на 40%", — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что на грядущей неделе в Чехию будет доставлено всего 9,6 тысячи доз вакцины вместо ранее заявленных 16,8 тысячи. Ещё через неделю в республику поступит 10,8 тысячи доз вместо 88 тысяч. И лишь под конец месяца в страну доставят почти 100 тысяч доз препарата.
Ранее Лайф рассказывал, что объявленное ранее компанией AstraZeneca сокращение поставок в Евросоюз связано с логистическими проблемами, а именно с тем, что производитель до сих пор не подготовил необходимые документы для Европейского агентства по лекарствам.
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