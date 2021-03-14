Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию решили сократить на 40%

Производитель вакцины от коронавируса AstraZeneca снизит объёмы поставок препарата в Чехию на 40%. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

"Есть первые результаты переговоров с производителями вакцины AstraZeneca. Согласно их информации, на ближайший период поставки вакцины в Чехию будут снижены на 40%", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что на грядущей неделе в Чехию будет доставлено всего 9,6 тысячи доз вакцины вместо ранее заявленных 16,8 тысячи. Ещё через неделю в республику поступит 10,8 тысячи доз вместо 88 тысяч. И лишь под конец месяца в страну доставят почти 100 тысяч доз препарата.

Ранее Лайф рассказывал, что объявленное ранее компанией AstraZeneca сокращение поставок в Евросоюз связано с логистическими проблемами, а именно с тем, что производитель до сих пор не подготовил необходимые документы для Европейского агентства по лекарствам.

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