Девушка забеременела, хотя никогда не занималась сексом, и даже врачи сначала не могли поверить

Внезапная беременность является потрясением для любой женщины. Но 20-летнюю Николь Мур из Хэмпшира, Великобритания, эта новость повергла в настоящий шок, ведь до этого девушка ни разу не занималась сексом — и не по своей воле. У Николь довольно редкое заболевание — вагинизм, и при нём стенки влагалища сжимаются при любой попытке проникновения, делая его невозможным, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Nicole Moore

Николь всю жизнь мучилась от этого, ведь ей не удавалось даже воспользоваться тампоном. Её парень, который был старше и опытнее, старался как-то помочь, но после нескольких провальных попыток секса парочка решила остановиться на иных вариантах. Поэтому, когда Николь начала себя неважно чувствовать, а коллега предположила, что это беременность, девушка очень повеселилась. Но веселье сменилось шоком, когда тест на беременность показал положительный результат.

Фото © Facebook / Nicole Moore

Во время беременности мне было очень сложно каждый раз объяснять врачам своё состояние. Я приводила своего парня, и тот клялся им, что мы не занимались сексом. А когда на осмотре я попросила медсестру быть аккуратнее, потому что всё ещё в этом плане девственница, та лишь рассмеялась: "Ну да, конечно". Только потом медик объяснил мне, что хоть проникновения не было, семенная жидкость всё равно легко могла попасть внутрь Николь Мур

Фото © Facebook / Nicole Moore

До этого врачи всегда списывали состояние Николь на особенности её организма, и только во время беременности ей удалось встретить специалиста, который объяснил ей, что такое вагинизм. Он занялся её терапией, и в итоге девушка смогла наконец-то потерять девственность на пятом месяце беременности. Николь переживала, что у неё физически не получится родить здорового ребёнка, но всё обошлось. Сейчас Тилли семь лет. Николь рассталась со своим парнем и воспитывает её одна, но это совсем не омрачает её счастья.

Авторы