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Как быстро убрать следы от страстных поцелуев с помощью одной кухонной утвари и без тонны тональника

Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня.

14 марта 2021, 12:00
<p>Фото © TikTok / <a href="https://www.tiktok.com/@mads.larocque?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mads.larocque</a></p>

Фото © TikTok / mads.larocque

Пользовательница TikTok под ником mads.larocque поделилась невероятным лайфхаком, как замаскировать следы от страстных поцелуев. В вирусном видео девушка пожаловалась, что не хочет смущать окружающих большим засосом на шее, который сделал её парень. И тогда на помощь пришёл металлический венчик, которым она тщательно помассировала покрасневшую кожу.

Хотите знать, что я сделала? Взяла металлический венчик и взбила кожу, как воскресный омлет. Продолжайте взбивать её в течение пяти минут. Вот и весь секрет

mads.larocque

Видео © TikTok / mads.larocque

Совету девушки решил последовать другой тиктокер под ником spenсewuah, который лишь доказал, что лайфхак действительно работает

Фото © TikTok / spencewuah

Фото © TikTok / spencewuah

И тогда только ленивый не повторил то же самое со своими следами от поцелуев. Издание Buzzfeed обратилось по этому поводу к доктору Вики Чан, чтобы она поделилась мнением о безопасности и эффективности металлического венчика.

Фото © TikTok / mads.larocque

Фото © TikTok / mads.larocque

Засос — это, своего рода, синяк с застывшей кровью под кожей. Поэтому, взбивая его, вы помогаете этой крови рассосаться. Полностью пятно не исчезнет, но станет менее заметным

Вики Чан

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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