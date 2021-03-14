Как быстро убрать следы от страстных поцелуев с помощью одной кухонной утвари и без тонны тональника
Необычный способ придумала девушка, которая постоянно мучалась от засосов своего парня.
Пользовательница TikTok под ником mads.larocque поделилась невероятным лайфхаком, как замаскировать следы от страстных поцелуев. В вирусном видео девушка пожаловалась, что не хочет смущать окружающих большим засосом на шее, который сделал её парень. И тогда на помощь пришёл металлический венчик, которым она тщательно помассировала покрасневшую кожу.
Хотите знать, что я сделала? Взяла металлический венчик и взбила кожу, как воскресный омлет. Продолжайте взбивать её в течение пяти минут. Вот и весь секрет
Видео © TikTok / mads.larocque
Совету девушки решил последовать другой тиктокер под ником spenсewuah, который лишь доказал, что лайфхак действительно работает
Фото © TikTok / spencewuah
И тогда только ленивый не повторил то же самое со своими следами от поцелуев. Издание Buzzfeed обратилось по этому поводу к доктору Вики Чан, чтобы она поделилась мнением о безопасности и эффективности металлического венчика.
Засос — это, своего рода, синяк с застывшей кровью под кожей. Поэтому, взбивая его, вы помогаете этой крови рассосаться. Полностью пятно не исчезнет, но станет менее заметным
WOW-news
Наталья Варлей пожаловалась, что у неё украли "Песню про медведей"
сегодня в 10:44
Бабушка вслух загадала настолько страшное желание в свой день рождения, что семья онемела от шока
сегодня в 10:00
15 девушек, которые покрасились в яркие цвета и пожалели только о том, что не сделали этого раньше
сегодня в 09:00
Выбор редакции
Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём
Девушка нашла странный знак на двери машины, и в Сети посоветовали ей скорее убегать оттуда
Модель Victoria's Secret уже подготовилась к лету, и её фото в бикини сводят с ума своей красотой
Суд арестовал зампреда Правительства Ставрополья Золотарёва
Ворвались домой и угрожали убить: в Москве отец-бизнесмен вновь похитил дочь экс-возлюбленной вопреки решению суда — видео
Комментариев: 0