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Модель Victoria's Secret уже подготовилась к лету, и её фото в бикини сводят с ума своей красотой

Девушка придерживается строгой диеты, которая определённо стоит того.

14 марта 2021, 11:00

Фото © Instagram / kellybellyboom

Модель Victoria's Secret Келли Гейл привыкла ловить на себе восхищённые взгляды, когда она дефилирует по подиуму. Но этого ей оказалось мало, и 25-летняя девушка выставила невероятно красивое фото с отдыха, на котором предстала в маленьком красном купальнике. Фанаты тут же обратили внимание на фигуру модели, которая даже во время карантина остаётся в прекрасной физической форме.

Фото © Instagram / kellybellyboom

Фото © Instagram / kellybellyboom

Шведско-австралийская красавица, на которую подписано 1,4 млн пользователей Instagram, подняла руки к волосам, показав длинные стройные ноги и накачанный пресс. Однако за такой идеальной фигурой стоит настоящий труд, включая не только тренировки, но и строгую диету.

Мой завтрак — это зелёный сок из сельдерея, капусты, шпината, огурца, двух лимонов и большого количества имбиря. Потом тренировка, а в обед я стараюсь есть больше белков

Келли Гейл

Фото © Instagram / kellybellyboom

Фото © Instagram / kellybellyboom

Даже коллеги Келли не смогли устоять от комплиментов, несмотря на конкуренцию. Девушки написали восторженные слова со смайликами, решив тут же записаться в зал. Сама Келли попала в модельный бизнес в 13 лет, и, хоть родители поначалу были против, уже совсем скоро она подписала контракт с H&M. В 2013 году она впервые поучаствовала в финальном показе Victoria's Secret.

Модель разделась на безлюдном пляже, но сотни тысяч пользователей всё равно увидели её обнажённой

Модель разделась на безлюдном пляже, но сотни тысяч пользователей всё равно увидели её обнажённой

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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