15 девушек, которые покрасились в яркие цвета и пожалели только о том, что не сделали этого раньше

"Исключительно рада представить вам фотографии до и после из серии Invisible Women. Необязательно быть 20-летней, чтобы носить яркие цвета"

Фото © Instagram / blondieshair

"Не могла этим не поделиться! Если вы меня уже давно читаете, то знаете, что я обожаю трансформации"

Фото © Instagram / samiskinnerhair

"Пляжный стиль! Мама-русалка"

Фото © Instagram / bleachedandblown

"🔮Будущее полно неизведанного 🔮"

Фото © Instagram / nat_doeshair

"Теперь она как чёртов Дэвид Боуи!"

Фото © Instagram / hairsoakedinbleach

"6 часов на трансформацию моей сестры"

Фото © Instagram / hairbyac_alcorn

"Я должна опубликовать одно из моих любимых преображений! Я так полюбила жёлтый цвет 🤩"

Фото © Instagram / steph.p.hair

"Ушло 10 часов. Сначала сделали её платиновой блондинкой, а потом... знойной богиней 🙌🏼"

Фото © Instagram / parlour.eleven

"Трансформация Натали"

Фото © Instagram / dzamilja.mirzoyeva

"Яркие волосы могут быть забавными, шикарными и выглядеть круто в любом возрасте, если, конечно, краситься у профессионалов"

Фото © Instagram / blondieshair

"Клиентка пришла со словами: "Хочу рыжую копну волос с белой прядью на чёлке"... Готово!"

Фото © Instagram / behindthechair_com

"Лучший аксессуар, который может быть у женщины... это её улыбка (которая сочетается с новой причёской)"

Фото © Instagram / katkolors

"Я могу вот так вот! Очень приятно менять людей"

Фото © Instagram / ira_ficha

"Для этого преображения нам понадобилось 8 часов, 1 кг краски и больше 100 метров фольги 🙈"

Фото © Instagram / sheffpavelstylist

"Ещё одно преображение"

Фото © Instagram / bleachedandblown

Это лишь часть от огромного количества девушек и женщин, которые сделали выбор в пользу ярких цветов. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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