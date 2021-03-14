15 девушек, которые покрасились в яркие цвета и пожалели только о том, что не сделали этого раньше
Многие до сих пор считают, что яркие цвета волос — удел подростков-неформалов. Но ситуация уже давно изменилась, и даже дамы в возрасте не против записаться к колористу на креативное окрашивание. Что из этого выходит — в подборке ниже.
"Исключительно рада представить вам фотографии до и после из серии Invisible Women. Необязательно быть 20-летней, чтобы носить яркие цвета"
"Не могла этим не поделиться! Если вы меня уже давно читаете, то знаете, что я обожаю трансформации"
Фото © Instagram / samiskinnerhair
"Пляжный стиль! Мама-русалка"
"🔮Будущее полно неизведанного 🔮"
Фото © Instagram / nat_doeshair
"Теперь она как чёртов Дэвид Боуи!"
Фото © Instagram / hairsoakedinbleach
"6 часов на трансформацию моей сестры"
Фото © Instagram / hairbyac_alcorn
"Я должна опубликовать одно из моих любимых преображений! Я так полюбила жёлтый цвет 🤩"
Фото © Instagram / steph.p.hair
"Ушло 10 часов. Сначала сделали её платиновой блондинкой, а потом... знойной богиней 🙌🏼"
Фото © Instagram / parlour.eleven
"Трансформация Натали"
Фото © Instagram / dzamilja.mirzoyeva
"Яркие волосы могут быть забавными, шикарными и выглядеть круто в любом возрасте, если, конечно, краситься у профессионалов"
"Клиентка пришла со словами: "Хочу рыжую копну волос с белой прядью на чёлке"... Готово!"
Фото © Instagram / behindthechair_com
"Лучший аксессуар, который может быть у женщины... это её улыбка (которая сочетается с новой причёской)"
Фото © Instagram / katkolors
"Я могу вот так вот! Очень приятно менять людей"
Фото © Instagram / ira_ficha
"Для этого преображения нам понадобилось 8 часов, 1 кг краски и больше 100 метров фольги 🙈"
Фото © Instagram / sheffpavelstylist
"Ещё одно преображение"
Это лишь часть от огромного количества девушек и женщин, которые сделали выбор в пользу ярких цветов. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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