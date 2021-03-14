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Сын рассказал удивительную историю, как своим рождением спас папу от встречи в башнях-близнецах

Мужчина очень ждал рождения Марка, поэтому по первому звонку рванул в больницу, забыв обо всём.

14 марта 2021, 08:00

Фото © TikTok / markbowlingball

Пользователь "Тиктока" Марк Боулинг из Нью-Йорка, США, на днях принял участие в небольшом флешмобе, который поднял его популярность до небес. Задание было простое — рассказать самую невероятную историю из своей жизни. И Марк, недолго думая, раскрыл подписчикам подробности своего рождения, это просмотрели 16,1 млн раз, пишет Unilad.

Видео © TikTok / markbowlingball

Он рассказал о том, что его отец очень хотел сына — настолько, что не прекратил попытки даже после трёх дочерей. Поэтому, когда жена попала в роддом раньше положенного срока (или позже — тут Марк сомневается), папа бросился к ней, отменив рабочую встречу. Она должна была проходить на 101-м этаже одной из башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Фото © TikTok / markbowlingball

Фото © TikTok / markbowlingball

В такую поистине невероятную историю подписчики сперва поверили с трудом. Ведь получается, что, останься отец Марка на работе, он бы погиб во время теракта, вряд ли сумев спастись, находясь на 101-м этаже. Тиктокеру пришлось даже показать свои документы, чтобы в Сети поверили в его рассказ. Но затем комментаторы пришли в восторг, поставив 4,1 млн лайков.

Фото © TikTok / markbowlingball

Фото © TikTok / markbowlingball

Чувак, ты спас своего отца просто своим существованием

bennettsadventurers

— Я подарил тебе жизнь

— Ага, а я тебе её сохранил

choclatetpot

Ну то есть в первый же день на этом свете ты спас кому-то жизнь...

moriahdelgado

В "Тиктоке" попросили ответить на вопрос, где один из предложенных вариантов указывает на психопата

В "Тиктоке" попросили ответить на вопрос, где один из предложенных вариантов указывает на психопата

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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