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Категорий: 18

12 голливудских актёров, которые были на грани безумия, репетируя роль по системе Станиславского

Эти звёзды ходили по краю, вживаясь в свои роли.

14 марта 2021, 07:00

Кадр из фильма "Чёрный лебедь" © "Кинопоиск"

В США эту систему подготовки актёров называют просто "Метод". Она основана на теории сценического искусства, разработанной ещё русским режиссёром Константином Станиславским. Её суть заключается в полном перевоплощении артиста в свой образ. О том, как голливудские звёзды используют "Метод" в своей работе, рассказывает BuzzFeed.

Джейми Фокс / Рэй Чарльз

Съёмки фильма "Рэй". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Рэй". Фото © "Кинопоиск"

Чтобы сыграть легендарного певца Рэя Чарльза, ослепшего в 7 лет, Джейми Фокс ходил с заклеенными глазами по 14 часов в день. Это была идея режиссёра фильма Тейлора Хакфорда. Часто коллеги оставляли актёра одного на съёмочной площадке, забывая, что он ничего не видит.

Том Холланд / Человек-паук

Съёмки фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото © "Кинопоиск"

Для роли в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" Том Холланд поступил в среднюю школу в Бронксе. В течение трёх дней он исправно посещал занятия, изображая 15-летнего подростка. Том даже сказал одноклассникам, что он Человек-паук, но ему никто не поверил.

Джоди Фостер / Кларисс Старлинг

Съёмки фильма "Молчание ягнят". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Молчание ягнят". Фото © "Кинопоиск"

Для своей культовой роли в "Молчании ягнят" Джоди Фостер, как и её персонаж, посещала Академию ФБР в Вирджинии. Актриса погрузилась в повседневные дела студентов, а также встречалась со старшими офицерами ФБР и экспертами по серийным убийцам.

Роберт Паттинсон / Эфраим Уинслоу

Кадр из фильма "Маяк" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Маяк" © "Кинопоиск"

В фильме "Маяк" Роберт Паттинсон сыграл человека, который теряет контроль над реальностью. Актёр ненавидит репетиции, поэтому, чтобы войти в безумное состояние перед выходом на площадку, он употреблял алкоголь, мочился в штаны и слизывал с пола грязь.

Форест Уитакер / Иди Амин

Кадр из фильма "Последний король Шотландии" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Последний король Шотландии" © "Кинопоиск"

Играя диктатора Уганды в "Последнем короле Шотландии", Форест Уитакер выучил суахили и сел на диету из бананов и бобов. А ещё обладатель премии "Оскар" тесно общался с друзьями и родными своего персонажа. В итоге актёр так вжился в роль, что порой не выходил из неё даже дома, настораживая своим поведением жену и детей.

Эдриан Броуди / Владислав Шильман

Съёмки фильма "Пианист". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Пианист". Фото © "Кинопоиск"

Чтобы войти в образ композитора Владислава Шильмана, жившего в варшавском гетто во время Второй мировой, Броуди занялся дауншифтингом. Он продал квартиру, машину и другое имущество и с двумя сумками переехал в Европу, где, помимо всего прочего, ограничивал себя в еде.

Натали Портман / Нина Сейерс

Кадр из фильма "Чёрный лебедь" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Чёрный лебедь" © "Кинопоиск"

Натали Портман репетировала по 8 часов в день, чтобы сыграть приму-балерину в "Чёрном лебеде". Безумный график занятий по танцам едва не стоил ей психического здоровья: актриса вспоминает, что в тот период "хотела умереть".

Ник Нолти / Джерри Баскин

Кадр из фильма "Без гроша в Беверли-Хиллз" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Без гроша в Беверли-Хиллз" © "Кинопоиск"

Для главной роли в фильме "Без гроша в Беверли-Хиллз" Нолти в течение пяти недель жил прямо на улицах Лос-Анджелеса. А ещё во время съёмок он ел собачий корм. Дважды.

Чедвик Боузман / Т'Чалла

Съёмки фильма "Чёрная пантера". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Чёрная пантера". Фото © "Кинопоиск"

Чедвик Боузман даже между дублями разговаривал с характерным африканским акцентом персонажа Т'Чаллы. Причём актёр начал практиковать его ещё до начала съёмок, хотя в Marvel хотели, чтобы у Чёрной пантеры был американский или британский акцент. В итоге Боузман настоял на своём и даже воспользовался услугами тренера по диалектам, чтобы добиться правильного звучания.

10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

Джонни Депп / Рауль Дюк

Съёмки фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Фото © "Кинопоиск"

Джонни Депп годами изучал личность писателя и гонзо-журналиста Хантера С. Томпсона, который послужил прототипом для главного героя "Страха и ненависти в Лас-Вегасе". Актёр проводил с Томпсоном всё свободное время и даже позволил ему состричь у себя волосы. А ещё Депп успел пожить у своего персонажа в подвале, зачитываясь его архивами.

Вэл Килмер / Джим Моррисон

Съёмки фильма "Дорз". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Дорз". Фото © "Кинопоиск"

По окончании съёмок в фильме о рок-группе The Doors Вэл Килмер был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту, потому что он не мог перестать думать как её легендарный фронтмен Джим Моррисон. Готовясь к роли, актёр учился петь и говорить его голосом, носил его одежду и посещал те же злачные места, где любил бывать Джим. В 80% случаев другие члены группы не могли отличить от оригинала записи песен в исполнении Килмера.

Дэниел Дэй Льюис / Кристи Браун

Кадр из фильма "Моя левая нога" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Моя левая нога" © "Кинопоиск"

Во время съёмок "Моей левой ноги", где Дэниел Дэй Льюис играл художника с церебральным параличом, он оставался в инвалидном кресле даже между дублями. Члены съёмочной группы не только помогали ему передвигаться по площадке, но и кормили его. Итог погружения в роль — "Оскар" и два сломанных ребра.

Авторы
Хафизов Семен
Хафизов Семен

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