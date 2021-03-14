12 голливудских актёров, которые были на грани безумия, репетируя роль по системе Станиславского

В США эту систему подготовки актёров называют просто "Метод". Она основана на теории сценического искусства, разработанной ещё русским режиссёром Константином Станиславским. Её суть заключается в полном перевоплощении артиста в свой образ. О том, как голливудские звёзды используют "Метод" в своей работе, рассказывает BuzzFeed.

Джейми Фокс / Рэй Чарльз

Съёмки фильма "Рэй". Фото © "Кинопоиск"

Чтобы сыграть легендарного певца Рэя Чарльза, ослепшего в 7 лет, Джейми Фокс ходил с заклеенными глазами по 14 часов в день. Это была идея режиссёра фильма Тейлора Хакфорда. Часто коллеги оставляли актёра одного на съёмочной площадке, забывая, что он ничего не видит.

Том Холланд / Человек-паук

Съёмки фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото © "Кинопоиск"

Для роли в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" Том Холланд поступил в среднюю школу в Бронксе. В течение трёх дней он исправно посещал занятия, изображая 15-летнего подростка. Том даже сказал одноклассникам, что он Человек-паук, но ему никто не поверил.

Джоди Фостер / Кларисс Старлинг

Съёмки фильма "Молчание ягнят". Фото © "Кинопоиск"

Для своей культовой роли в "Молчании ягнят" Джоди Фостер, как и её персонаж, посещала Академию ФБР в Вирджинии. Актриса погрузилась в повседневные дела студентов, а также встречалась со старшими офицерами ФБР и экспертами по серийным убийцам.

Роберт Паттинсон / Эфраим Уинслоу

Кадр из фильма "Маяк" © "Кинопоиск"

В фильме "Маяк" Роберт Паттинсон сыграл человека, который теряет контроль над реальностью. Актёр ненавидит репетиции, поэтому, чтобы войти в безумное состояние перед выходом на площадку, он употреблял алкоголь, мочился в штаны и слизывал с пола грязь.

Форест Уитакер / Иди Амин

Кадр из фильма "Последний король Шотландии" © "Кинопоиск"

Играя диктатора Уганды в "Последнем короле Шотландии", Форест Уитакер выучил суахили и сел на диету из бананов и бобов. А ещё обладатель премии "Оскар" тесно общался с друзьями и родными своего персонажа. В итоге актёр так вжился в роль, что порой не выходил из неё даже дома, настораживая своим поведением жену и детей.

Эдриан Броуди / Владислав Шильман

Съёмки фильма "Пианист". Фото © "Кинопоиск"

Чтобы войти в образ композитора Владислава Шильмана, жившего в варшавском гетто во время Второй мировой, Броуди занялся дауншифтингом. Он продал квартиру, машину и другое имущество и с двумя сумками переехал в Европу, где, помимо всего прочего, ограничивал себя в еде.

Натали Портман / Нина Сейерс

Кадр из фильма "Чёрный лебедь" © "Кинопоиск"

Натали Портман репетировала по 8 часов в день, чтобы сыграть приму-балерину в "Чёрном лебеде". Безумный график занятий по танцам едва не стоил ей психического здоровья: актриса вспоминает, что в тот период "хотела умереть".

Ник Нолти / Джерри Баскин

Кадр из фильма "Без гроша в Беверли-Хиллз" © "Кинопоиск"

Для главной роли в фильме "Без гроша в Беверли-Хиллз" Нолти в течение пяти недель жил прямо на улицах Лос-Анджелеса. А ещё во время съёмок он ел собачий корм. Дважды.

Чедвик Боузман / Т'Чалла

Съёмки фильма "Чёрная пантера". Фото © "Кинопоиск"

Чедвик Боузман даже между дублями разговаривал с характерным африканским акцентом персонажа Т'Чаллы. Причём актёр начал практиковать его ещё до начала съёмок, хотя в Marvel хотели, чтобы у Чёрной пантеры был американский или британский акцент. В итоге Боузман настоял на своём и даже воспользовался услугами тренера по диалектам, чтобы добиться правильного звучания.

Джонни Депп / Рауль Дюк

Съёмки фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Фото © "Кинопоиск"

Джонни Депп годами изучал личность писателя и гонзо-журналиста Хантера С. Томпсона, который послужил прототипом для главного героя "Страха и ненависти в Лас-Вегасе". Актёр проводил с Томпсоном всё свободное время и даже позволил ему состричь у себя волосы. А ещё Депп успел пожить у своего персонажа в подвале, зачитываясь его архивами.

Вэл Килмер / Джим Моррисон

Съёмки фильма "Дорз". Фото © "Кинопоиск"

По окончании съёмок в фильме о рок-группе The Doors Вэл Килмер был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту, потому что он не мог перестать думать как её легендарный фронтмен Джим Моррисон. Готовясь к роли, актёр учился петь и говорить его голосом, носил его одежду и посещал те же злачные места, где любил бывать Джим. В 80% случаев другие члены группы не могли отличить от оригинала записи песен в исполнении Килмера.

Дэниел Дэй Льюис / Кристи Браун

Кадр из фильма "Моя левая нога" © "Кинопоиск"

Во время съёмок "Моей левой ноги", где Дэниел Дэй Льюис играл художника с церебральным параличом, он оставался в инвалидном кресле даже между дублями. Члены съёмочной группы не только помогали ему передвигаться по площадке, но и кормили его. Итог погружения в роль — "Оскар" и два сломанных ребра.

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