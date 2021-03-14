Фитнес-блогерша показала, как добиться осиной талии за две недели, выделив всего 10 минут в день

Фитнес-блогерша Хлоя Тинг поделилась простым лайфхаком, как добиться тонкой талии всего за две недели. Особо ленивых девушка успокоила — тренировка займёт всего 10 минут. И в её словах не приходится сомневаться, ведь на Хлою подписано более 18,4 млн человек только на YouTube. Спортсменка вдохновила их своим примером, когда бросила работу корпоративного статистика в 29 лет и занялась собственным блогом, сообщает Daily Mail.

Спустя пять лет блогерша добивалась небывалых успехов, помогая людям полюбить спорт. Новая тренировка не стала исключением. Она включает в себя 16 разных упражнений, которые длятся в среднем по 30 секунд. "Сначала вам может быть тяжело, но не стоит сдаваться, и тогда ваши старания будут вознаграждены", — поддерживает Хлоя.

Фото © Instagram / chloe_t

Ранее 34-летняя девушка рассказала о своём питании, которое помогает ей оставаться в форме. На своём примере она доказывает, что не стоит отказываться от жареной еды и прочих вкусностей на пути к идеальной фигуре. Например, её завтрак состоит из яичницы со шпинатом и картофельных оладий, приправленных перцем чили. Главное — чтобы питание было сбалансировано.

Вот, например, результат одной из подписчиц Хлои, которого она достигла за 14 дней.

Фото © Instagram / chloe_t

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