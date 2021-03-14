Бабушка вслух загадала настолько страшное желание в свой день рождения, что семья онемела от шока

20-летний тикток-блогер maljayc поделился кадрами с празднования дня рождения его любимой бабушки. Обычно такие видео получаются приторно-сладкими, но это совсем не тот случай. Вместо того чтобы поблагодарить всех гостей за то, что они пришли, и показательно задуть свечи, старушка быстро погасила одинокую свечу на крошечном кексе и с недовольным выражением лица заявила: "Лучше бы я умерла".

Мы такого совсем не ждали... Maljayc

Кадры из видео © TikTok / maljayc

После оглашения шокирующего желания в комнате на пару секунд повисла тишина. Никто не мог придумать, что сказать, поэтому уже в следующий момент все неловко смеялись. Позже можно услышать, как в толпе кто-то сказал: "Я только хотел поднять бокалы!", пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / maljayc

Ролик maljayc с вечеринки быстро завирусился. За несколько дней его посмотрели порядка 6 млн раз. Больше 670 тысяч пользователей были в восторге. Кто-то вспомнил истории со своими стариками-юмористами, а другие заметили, что бабушка вовсе не имела в виду то, что сказала. Ведь если сказать желание вслух, оно не сбудется.

Удивительно! Напомнило мне о случае, когда бабушка начала свою вечеринку по случаю 96-го дня рождения со слов "Спасибо вам всем, что пришли. Надеюсь, это моя последняя" 😂 ха-ха Kaths_kitchen