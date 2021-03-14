Бабушка вслух загадала настолько страшное желание в свой день рождения, что семья онемела от шока
Внук хотел записать милое видео, как его бабушка задувает свечи на праздничном пирожном. Вот только желание, которое она огласила, сделало запись скорее трагичной.
20-летний тикток-блогер maljayc поделился кадрами с празднования дня рождения его любимой бабушки. Обычно такие видео получаются приторно-сладкими, но это совсем не тот случай. Вместо того чтобы поблагодарить всех гостей за то, что они пришли, и показательно задуть свечи, старушка быстро погасила одинокую свечу на крошечном кексе и с недовольным выражением лица заявила: "Лучше бы я умерла".
Мы такого совсем не ждали...
После оглашения шокирующего желания в комнате на пару секунд повисла тишина. Никто не мог придумать, что сказать, поэтому уже в следующий момент все неловко смеялись. Позже можно услышать, как в толпе кто-то сказал: "Я только хотел поднять бокалы!", пишет Mirror.
Ролик maljayc с вечеринки быстро завирусился. За несколько дней его посмотрели порядка 6 млн раз. Больше 670 тысяч пользователей были в восторге. Кто-то вспомнил истории со своими стариками-юмористами, а другие заметили, что бабушка вовсе не имела в виду то, что сказала. Ведь если сказать желание вслух, оно не сбудется.
Удивительно! Напомнило мне о случае, когда бабушка начала свою вечеринку по случаю 96-го дня рождения со слов "Спасибо вам всем, что пришли. Надеюсь, это моя последняя" 😂 ха-ха
Вы, ребята, всё неправильно поняли. Все знают, если скажешь желание вслух, оно никогда не сбудется. Так что она ещё поживёт с вами🎂