Лётчики залили каток на борту "Руслана" и сыграли в хоккей прямо в небе — видео
На высоте нескольких тысяч метров военные вооружились клюшками и начали гонять шайбу.
Хоккей на борту "Руслана". Видео © Соцсети
В Тверской области лётчики залили каток на борту самолёта Ан-124 "Руслан" и сыграли в хоккей прямо во время полёта. Видео необычного матча сняли в грузовом отсеке воздушного судна.
Специалисты аэродрома Мигалово застелили пол грузового самолёта фанерой и залили настоящий каток. На высоте нескольких тысяч метров военные вооружились клюшками и начали гонять шайбу. Они провели за игрой всё время полёта, вплоть до приземления в Брянской области.
Сообщается, что военные решили таким образом удивить весь мир. Хотя, возможно, что они побили какой-нибудь рекорд.
А ранее Лайф писал о жителе Забайкалья, который сделал каток у себя в огороде.
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