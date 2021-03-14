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Категорий: 18

Тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли под окнами многоэтажки в Москве

Школьница была в гостях у 15-летнего знакомого.

14 марта 2021, 15:06
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Из окна одного из многоэтажных домов на западе Москвы выпала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По факту гибели подростка ведомство начало проверку.

"Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых", говорится в сообщении прокуратуры.

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Там отметили, что помимо характерных для падения травм на теле девушки были обнаружены следы собачьих укусов. В то же время в ведомстве уточнили, что дома у 15-летнего приятеля погибшей живут два американских стаффордширских терьера. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

А накануне в той же Москве из окна гостиницы на Дмитровском шоссе выпал мужчина. От полученных травм он скончался.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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