Тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли под окнами многоэтажки в Москве
Школьница была в гостях у 15-летнего знакомого.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Из окна одного из многоэтажных домов на западе Москвы выпала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По факту гибели подростка ведомство начало проверку.
"Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых", — говорится в сообщении прокуратуры.
Там отметили, что помимо характерных для падения травм на теле девушки были обнаружены следы собачьих укусов. В то же время в ведомстве уточнили, что дома у 15-летнего приятеля погибшей живут два американских стаффордширских терьера. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
А накануне в той же Москве из окна гостиницы на Дмитровском шоссе выпал мужчина. От полученных травм он скончался.
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