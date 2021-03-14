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Новая категория россиян может получить налоговый вычет

Его максимальная сумма — 15,6 тысячи рублей.

14 марта 2021, 23:53
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Для несовершеннолетних россиян, которые ведут активный образ жизни, могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что в Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта. Согласно инициативе, вычет полагается не только самому налогоплательщику, но и его детям, занимающимся спортом. Правило распространяется в том числе на усыновлённых и подопечных.

"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", — заявил один из авторов поправки, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.

В Госдуме предложили выделять деньги на секции для детей из малоимущих семей

В Госдуме предложили выделять деньги на секции для детей из малоимущих семей

Максимальная возможная сумма вычета — 15,6 тысячи рублей. Воспользоваться правом получения можно не позже трёх лет с момента уплаты НДФЛ. При положительном решении сумма будет зачислена гражданину на счёт.

Составлением списка компаний или индивидуальных предпринимателей, при помощи которых россияне занимаются физкультурой, займётся Минспорт. К таким услугам планируется отнести не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий. Предположительно, в перечень попадут фитнес-организации, секции по различным видам спорта, занятия в рамках комплекса ГТО.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов онлайн.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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