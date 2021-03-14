Постпред РФ раскрыл последствия для России после выхода из Совета Европы

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский предсказал, что ожидает Россию после выхода из организации.

По его словам, стране придётся покинуть конвенции и протоколы, которых в СЕ насчитывается свыше 200, Москва присоединилась к 68 из них.

"Эти инструменты работают в интересах нашей страны и её граждан. Выход из организации приведёт к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — объяснил Солтановский в интервью "Независимой газете".

Постпред добавил, что Россия не сможет участвовать и в частичных соглашениях Совета Европы, например по борьбе с коррупцией или совместному производству кинофильмов.

Солтановский отметил, что в ПАСЕ совещаются не дипломаты, а политики, и многие из них действительно радеют за интересы населения, однако есть и те, кто устраивает "клоунаду, отвлекающую от серьёзной работы". Он заключил, что Москва не участвовала в дискуссиях ассамблеи почти шесть лет, но сейчас ситуация меняется.

Ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой допустил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В начале марта он призвал готовиться к выходу из СЕ и выразил мнение, что у Москвы там нет союзников.

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