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В "Русгаздобыче" заявили, что смена подрядчика строительства ГПЗ в Усть-Луге не отразится на сроках проекта

По словам заказчика, расторжение контракта связано с оптимизацией расходов.

14 марта 2021, 23:12

Порт Усть-Луга. Фото © Газпром

Контракт по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге Ленинградской области между АО "Нипигаз" (входит в группу "Сибур") и "Русхимальянсом" расторгнут с 12 марта. Об этом сообщается на сайте "Нипигаза".

Компания выступала генеральным проектировщиком интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа с 2019 года. В 2020 году заказчик — "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") — подписал с "Нипигазом" ЕРС-контракт на проектирование, комплектацию и строительство ГПЗ мощностью 45 миллиардов кубометров в год.

Несмотря на расторжение договора, подрядчик продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса в Усть-Луге.

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"Заказчик не определился окончательно со схемой финансирования. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте и их распределения между заказчиком и подрядчиком. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", — пояснили в АО "Нипигаз".

В свою очередь, генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов отметил, что расторжение контракта связано с оптимизацией расходов и не отразится на сроках строительства, пишет ТАСС.

"Решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект. Договор с новой подрядной организацией будет заключён в ближайшие несколько недель. Привлечение нового подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта", — приводит слова Махова пресс-служба компании.

Напомним, именно из порта Усть-Луга в Ленобласти стартует по дну Балтики газопровод "Северный поток — 2". Проект предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии. Ранее в "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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