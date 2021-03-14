Нидерланды временно остановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

Нидерланды временно останавливают вакцинацию населения препаратом от коронавируса AstraZeneca, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Управление по лекарственным средствам (MEB) в качестве меры предосторожности приняло решение не использовать вакцину этого производителя в течение двух недель, до 28 марта.

В заявлении Минздрава отмечается, что в последние дни было получено шесть новых сообщений о возможных побочных эффектах из Дании и Норвегии. Это серьёзные, редкие признаки образования сгустков (тромбоз) и снижения количества тромбоцитов (тромбоцитопения) у взрослых в возрасте до 50 лет. О подобных случаях в Нидерландах в настоящее время неизвестно.

Министр здравоохранения Уго де Йонге подчеркнул, что доподлинно связь между вакцинацией и указанными симптомами не установлена, однако в целях предосторожности страна приостанавливает прививочную кампанию препаратом AstraZeneca до проведения всестороннего расследования.

Об этом была уведомлена Национальная ассоциация врачей и Палата представителей Нидерландов. Запись на вакцинацию отменяется, гражданам об этом сообщат дополнительно. При этом решение властей страны не касается вакцин BioNTech/Pfizer или Moderna.

Напомним, ранее уже одиннадцать стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca.

Авторы