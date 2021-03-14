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Нидерланды временно остановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

Основанием стали сообщения о серьёзных побочных эффектах после прививки, хотя фармкомпания уверяет в безопасности своего препарата.

14 марта 2021, 22:57
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Нидерланды временно останавливают вакцинацию населения препаратом от коронавируса AstraZeneca, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Управление по лекарственным средствам (MEB) в качестве меры предосторожности приняло решение не использовать вакцину этого производителя в течение двух недель, до 28 марта.

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В заявлении Минздрава отмечается, что в последние дни было получено шесть новых сообщений о возможных побочных эффектах из Дании и Норвегии. Это серьёзные, редкие признаки образования сгустков (тромбоз) и снижения количества тромбоцитов (тромбоцитопения) у взрослых в возрасте до 50 лет. О подобных случаях в Нидерландах в настоящее время неизвестно.

Министр здравоохранения Уго де Йонге подчеркнул, что доподлинно связь между вакцинацией и указанными симптомами не установлена, однако в целях предосторожности страна приостанавливает прививочную кампанию препаратом AstraZeneca до проведения всестороннего расследования.

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Об этом была уведомлена Национальная ассоциация врачей и Палата представителей Нидерландов. Запись на вакцинацию отменяется, гражданам об этом сообщат дополнительно. При этом решение властей страны не касается вакцин BioNTech/Pfizer или Moderna.

Напомним, ранее уже одиннадцать стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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