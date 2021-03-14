AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины после отказа от её применения в ряде стран
Производитель подчеркнул, что каждая партия препарата проходит строгий контроль качества.
Фото © ТАСС / Zuma
Британско-шведская компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне отказа от её использования в ряде стран. Пресс-релиз опубликован на сайте организации 14 марта.
Производитель отметил, что постоянно отслеживает данные по вакцинации и в настоящее время не выявил никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии лёгочной артерии или тромбозов в определённой половой или возрастной группе, партии или конкретной стране.
В AstraZeneca сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек.
"Это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди населения такого размера, и аналогично другим лицензированным вакцинам от CoViD-19", — подчеркнули в компании.
Что касается качества, то не обнаружено подтверждённых проблем, связанных с какой-либо партией препарата, используемой в Европе или остальном мире. Каждая из них проходит серьёзные тесты, а данные передаются регулирующим органам во всех странах для независимой проверки перед использованием.
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Напомним, одиннадцать стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca. Производитель вакцины ранее уже опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому нет.
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