В ЕС назвали сроки разработки единых ковид-паспортов
В документе будет содержаться информация о вакцинации, степени выздоровления и результатах тестов на коронавирус.
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Единый санитарный сертификат ЕС будет сформирован к началу июля 2021 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Europe 1.
Сертификат можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. В нём будет содержаться информация о вакцинации, степени выздоровления и результатах тестов на коронавирус. Такой документ позволит упростить внутренние перемещения граждан Евросоюза и помочь отрасли туризма.
Бретон также отметил, что на планы вакцинации в ЕС не будут влиять новости о сокращении поставок вакцины AstraZeneca. В планах Евросоюза — достижение коллективного иммунитета от ковида к началу осени 2021 года.
Ранее стало известно, что немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических фирм для увеличения объёмов производства вакцины от коронавируса.
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