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В ЕС назвали сроки разработки единых ковид-паспортов

В документе будет содержаться информация о вакцинации, степени выздоровления и результатах тестов на коронавирус.

14 марта 2021, 15:49
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / "Мобильный репортёр"

Единый санитарный сертификат ЕС будет сформирован к началу июля 2021 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Europe 1.

Сертификат можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. В нём будет содержаться информация о вакцинации, степени выздоровления и результатах тестов на коронавирус. Такой документ позволит упростить внутренние перемещения граждан Евросоюза и помочь отрасли туризма.

Бретон также отметил, что на планы вакцинации в ЕС не будут влиять новости о сокращении поставок вакцины AstraZeneca. В планах Евросоюза — достижение коллективного иммунитета от ковида к началу осени 2021 года.

Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию решили сократить на 40%

Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию решили сократить на 40%

Ранее стало известно, что немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических фирм для увеличения объёмов производства вакцины от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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