Последние часы свободы: как выглядит Италия за день до нового локдауна — видео

За день до локдауна в Италии. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Власти Италии вновь объявляют в стране локдаун. Российский очевидец специально для Лайфа снял видео и объяснил, что это будет значить для жителей страны.

"Италия снова с завтрашнего дня закрывается. Практически все регионы, кроме Сардинии. Вся Италия переходит в "красную" зону. Школы, университеты полностью закрываются. Рестораны, весь общепит, бары переходят [в режим работы] только навынос и только до 6 вечера", — рассказал студент Игорь Квятковский.

Игорь также пояснил, как локдаун затронет не только заведения, но и жизнь самих итальянцев и гостей страны.

"Людям будет запрещено выходить из дома. Выход будет разрешён только по каким-то обоснованным причинам и только с документом, подтверждающим [право выйти], либо на работу. Но сейчас вся работа на дистанционке, поэтому выход считается оправданным, только если к врачу либо же в магазин, один член семьи раз в неделю. Остальное всё — доставка на дом", — пояснил он.

Молодой человек также добавил, что полностью будут закрыты все салоны красоты и барбершопы и что уже второй раз Италия уходит в состояние такого глубокого локдауна.

Ранее Лайф писал о возможности введения локдауна в Эстонии из-за "британского" штамма коронавируса.

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