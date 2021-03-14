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WP: Байден до сих пор не позвонил Зеленскому из-за коррупции на Украине

Журналисты напоминают, что лидер Незалежной пришёл к власти с громкими обещаниями, но после изменил свою политику.

14 марта 2021, 23:26
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / AP</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / AP

Президент США Джо Байден не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, потому что хочет побудить его бороться с коррупцией в Незалежной. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным СМИ, глава Белого дома считает, что борьба с коррупцией на Украине крайне важна для стабилизации экономики страны и "сохранения хрупкой независимости" Киева от Москвы. WP напоминает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями покончить с организованной преступностью, произволом олигархом и проблемами в судебной системе, но позже изменил свою политику.

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В частности, украинский лидер уволил главу Нацбанка Якова Смолия и реформаторов в своём кабинете, а также приостановил судебные реформы и замедлил борьбу с олигархами, например Игорем Коломойским. Из-за этого Международный валютный фонд отказался выплачивать стране кредиты. Авторы статьи полагают, что без средств Запада Киев не сможет рассчитаться с долгами до конца года.

Также WP пишет, что Байден в бытность вице-президентом был "решительным сторонником независимости" Украины и требовал увольнения "коррумпированного генерального прокурора" Виктора Шокина. Теперь он, по утверждению американских журналистов, продолжает эту политику уже на посту президента США.

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Напомним, сразу после инаугурации Байдена Зеленский пригласил его в "знаменитый Киев" с надеждой на укрепление отношений.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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