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Пять человек погибли в жутком ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом

Удар был такой силы, что легковушку искорёжило до неузнаваемости.

14 марта 2021, 16:03

Видео © Соцсети

Пять человек погибли в результате страшного ДТП с грузовиком около села Мезенское в Свердловской области. Как сообщил Лайфу представитель экстренных служб, среди жертв страшной аварии — двое детей.

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    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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Фура Volvo и автомобиль Kia Rio столкнулись на 48-м километре автодороги Р351 Екатеринбург — Тюмень. Удар был такой силы, что легковушку искорёжило до неузнаваемости. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, причины жуткого ДТП выясняются. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что по предварительной версии, женщина-водитель Kia не справилась с управлением и влетела в фуру на встречной полосе.

"Два погибших пассажира-дети, находились сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности", – сообщил собеседник Лайфа.

Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля

Во Владивостоке полицейский погиб от удара отлетевшего после ДТП автомобиля

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в результате ДТП под Санкт-Петербургом.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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