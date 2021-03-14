Пять человек погибли в жутком ДТП с грузовиком и легковушкой под Екатеринбургом

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Пять человек погибли в результате страшного ДТП с грузовиком около села Мезенское в Свердловской области. Как сообщил Лайфу представитель экстренных служб, среди жертв страшной аварии — двое детей.











Фура Volvo и автомобиль Kia Rio столкнулись на 48-м километре автодороги Р351 Екатеринбург — Тюмень. Удар был такой силы, что легковушку искорёжило до неузнаваемости. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, причины жуткого ДТП выясняются. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что по предварительной версии, женщина-водитель Kia не справилась с управлением и влетела в фуру на встречной полосе.

"Два погибших пассажира-дети, находились сзади и не были пристегнуты ремнями безопасности", – сообщил собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в результате ДТП под Санкт-Петербургом.



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