В России могут пропасть из продажи дешёвые китайские игрушки

Дешёвые китайские игрушки, которые продаются на зарубежных сайтах, могут исчезнуть из оборота в России. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий эксперимент решила провести Евразийская экономическая комиссия. С июля 2021 года до конца 2022-го игрушки должны будут иметь сертификат безопасности. Сейчас такого требования к ним нет, поэтому россияне могут приобретать некачественную продукцию, опасную для детей.

По данным СМИ, речь идёт в основном о дешёвых изделиях из Китая, цена которых не превышает 300 рублей. В настоящее время покупатели могут сами запросить у зарубежных продавцов сертификаты на соответствие товаров международным или национальным требованиям. Такие бумаги имеются у некоторых ретейлеров, но у торгующих экономпродукцией их может не быть, так как экспертиза безопасности серьёзно влияет на стоимость.

Для контроля каждая страна — участница ЕАЭС определит регуляторов, которые займутся отслеживанием исполнения новых правил. Отмечается, что уже готов пилотный проект, но окончательного решения о его запуске пока не принято.

Изменения коснутся определённых зарубежных товаров. Это куклы, игрушечные поезда и животные, конструкторы, музыкальные инструменты, электронные и настольные игры, мячи, краски и карнавальные изделия. Власти планируют обязать компании уведомлять российского покупателя, что их продукция имеет документацию о соответствии нормам безопасности комиссии, например выкладывать её на сайтах интернет-магазинов.

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