Аудиокнига о российской нефти получила "Грэмми"

Аудиокнига Рэйчел Мэддоу "Прорыв: коррумпированная демократия, государство-изгой в России и самая богатая и разрушительная промышленность на Земле" удостоилась ежегодной премии "Грэмми" в номинации "Лучший альбом разговорного жанра". Трансляция церемонии проходит на официальном ютуб-канале премии.

В книге описана нефтяная промышленность России и США. Автор анализирует, как доходы от реализации топлива влияют на экономику РФ и политический авторитет Москвы. Мэддоу считает, что именно стремление обеспечить наиболее благоприятные условия нефтяной индустрии привело к противостоянию России и Запада.

Писательница критически высказывается об американских нефтяных компаниях и покровительствующих им государственных чиновниках. По мнению автора, борьба за лидерство в нефтяной сфере ведёт к разложению демократической системы в Соединённых Штатах и союзных им странах.

Ещё одну премию Grammy, связанную с Россией, получили американские звукорежиссёры Дэвид Фрост, Чарли Прост и Силас Браун — за работу над 13-й симфонией советского композитора Дмитрия Шостаковича. Они победили в номинации "Лучший инжиниринг альбома классической музыки".

63-я церемония "Грэмми" из-за эпидемии коронавируса проходит в изменённом формате: главные мероприятия организованы на сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а трансляция одновременно ведётся из клубов Troubadour и Hotel Caf в Лос-Анджелесе, театра "Аполло" в Нью-Йорке и с музыкальной площадки Station Inn в Нашвилле (штат Теннесси).

Ранее стало известно, что восьмилетняя дочь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z получила первую номинацию на "Грэмми".

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