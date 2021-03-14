Диджей из Казахстана Imanbek получил премию "Грэмми" за лучший ремикс
Музыкант поблагодарил свою команду, семью и лейбл Effective Records.
Фото © Instagram / imanbekmusic
20-летний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, стал обладателем "Грэмми" за лучший ремикс. Трансляция церемонии проходит на официальном ютуб-канале премии.
"Спасибо моей маме, спасибо моему папе. Спасибо моей команде и лейблу Effective Records. Спасибо моему менеджеру Кириллу. Спасибо, "Грэмми", — сказал Imanbek после вручения награды.
Диджей победил с ремиксом на песню Roses американского рэпера Saint Jhn. Ему удалось опередить таких конкурентов, как Morgan Page, Rac, Bazzi vs. Haywyre и Louie Vega.
Напомним, вручение наград премии "Грэмми" изначально должно было пройти 31 января, но из-за коронавируса церемонию пришлось отложить.
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