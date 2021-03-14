В администрации Лукашенко озвучили главный вызов для экономики Белоруссии
Ранее страна никогда не сталкивалась со столь тяжёлой проблемой.
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Массовые протесты после выборов президента Белоруссии стали вызовом для развития экономики страны. Об этом заявил помощник главы государства по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский в эфире телеканала СТВ.
"Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов", — сказал Бельский в интервью телеканалу.
Помощник президента подчеркнул, что протестная активность граждан — самый тяжёлый из вызовов экономики, с которым встретились власти Белоруссии.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, вскоре покинувшей родину и получившей убежище в Литве.
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