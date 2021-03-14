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В администрации Лукашенко озвучили главный вызов для экономики Белоруссии

Ранее страна никогда не сталкивалась со столь тяжёлой проблемой.

14 марта 2021, 20:02
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Массовые протесты после выборов президента Белоруссии стали вызовом для развития экономики страны. Об этом заявил помощник главы государства по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский в эфире телеканала СТВ.

"Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов", сказал Бельский в интервью телеканалу.

Помощник президента подчеркнул, что протестная активность граждан — самый тяжёлый из вызовов экономики, с которым встретились власти Белоруссии.

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Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, вскоре покинувшей родину и получившей убежище в Литве.

Ранее в белорусском КГБ рассказали о трёх сценариях протестов 25–27 марта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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