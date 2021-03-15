Автор инициативы считает, что в документе можно прописать возможности, издержки и шаги, чтобы сельчанин чувствовал себя спокойно.

Глава Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать в России Крестьянский кодекс. По мнению депутата, он стал бы своеобразным пособием для тех, кто живёт и работает в селе.

"В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить", — приводит слова Харитонова РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что в документе также можно прописать возможности, издержки и шаги, чтобы сельчанин чувствовал себя спокойно. Харитонов не исключил, что в Крестьянский кодекс может войти часть Земельного кодекса, вопросы качества и цен производимых товаров, а также льготного кредитования и займов.

"Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идёт. Государство гарантирует то-то и то-то, а я со своей стороны гарантирую то-то и то-то", — объяснил свою инициативу депутат.

По его словам, "бесконечные" поправки в законодательстве путают человека до такой степени, что иногда хочется "махнуть рукой и плюнуть на всё". Парламентарий считает, что экономическую, социальную и политическую ситуацию нельзя уравновесить, не решив крестьянский вопрос.