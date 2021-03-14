Неверов отреагировал на идею ввести налог на "подозрительно богатых"

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов прокомментировал идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова о введении налога для "подозрительно богатых". Политик считает необходимым стремиться к тому, чтобы бедность снижалась.

"У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов (в год) ставка подоходного налога выше. Налоги сегодня достаточно хорошо собираемы", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в стране удастся снизить уровень бедности в два раза. Он подчеркнул, что ситуация с бедностью не может устраивать.

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