Захарова обвинила Запад в ускорении начала регулирования Интернета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад своими действиями ускорил процесс регулирования интернет-пространства. В частности, речь идёт об ограничении доступа к российскому фильму "Крым. Путь на Родину" в "Ютубе" и частичной блокировке аккаунта телеканала "Крым 24" в "Инстаграме".

"Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы всё время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Захаровой, в настоящее время подготавливается пакет законопроектов по защите российских СМИ и аудитории от цензуры со стороны западных интернет-платформ. Это не нарушит какие-либо международные принципы, поскольку они "давно разрушены коллективным Западом".

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя", — объяснила официальный представитель МИД России.

Мария Захарова ранее высказалась о блокировке американскими IT-компаниями контента из России.

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