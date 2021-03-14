Автоэксперт рассказал о способах сэкономить при покупке машины из салона

Сэкономить на покупке нового автомобиля можно в конце года, когда дилеры пытаются избавиться от имеющихся в наличии машин в пользу обновлённого модельного ряда. Об этом вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин рассказал в беседе с "Известиями".

По словам эксперта, скидку также можно получить в конце месяца, когда в автосалонах заканчивается отчётный период. Тогда дилеры готовы идти на уступки ради улучшения отчётности.

"Если по какой-то модели план не выполнен (а такое часто бывает с нишевыми авто), они очень заинтересованы в продаже", — объяснил Шапарин.

Автоэксперт уточнил, что сейчас на покупке нового автомобиля сэкономить, скорее всего, не получится. Дело в том, что на рынке наблюдается дефицит по отдельным моделям. В связи с этим цены на них не только не ниже, но и в некоторых случаях выше рекомендованных. При этом Шапарин уточнил, что скидку можно получить по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Авто для семьи". В таких случаях сэкономить можно от 10 до 25% от стоимости машины.

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