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Автоэксперт рассказал о способах сэкономить при покупке машины из салона

Правда, пока из-за дефицита провернуть такое не выйдет.

14 марта 2021, 16:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сэкономить на покупке нового автомобиля можно в конце года, когда дилеры пытаются избавиться от имеющихся в наличии машин в пользу обновлённого модельного ряда. Об этом вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин рассказал в беседе с "Известиями".

По словам эксперта, скидку также можно получить в конце месяца, когда в автосалонах заканчивается отчётный период. Тогда дилеры готовы идти на уступки ради улучшения отчётности.

"Если по какой-то модели план не выполнен (а такое часто бывает с нишевыми авто), они очень заинтересованы в продаже", — объяснил Шапарин.

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Автоэксперт уточнил, что сейчас на покупке нового автомобиля сэкономить, скорее всего, не получится. Дело в том, что на рынке наблюдается дефицит по отдельным моделям. В связи с этим цены на них не только не ниже, но и в некоторых случаях выше рекомендованных. При этом Шапарин уточнил, что скидку можно получить по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Авто для семьи". В таких случаях сэкономить можно от 10 до 25% от стоимости машины.

Ранее Лайф рассказывал, какие автомобили в России стали самыми угоняемыми. В тройку лидеров вошли модели известных азиатских марок, однако в целом интерес автоугонщиков начали вызывать и отечественные машины.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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