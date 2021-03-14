Теннисист Медведев завоевал 10-й титул в карьере
Первая ракетка России одержала победу в турнире в Марселе.
Российский теннисист Даниил Медведев со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 победил француза Пьера-Юга Эрбера в финале турнира в Марселе. Встреча длилась 2 часа 14 минут.
An arm workout that he's grown accustomed to 💪— ATP Tour (@atptour) March 14, 2021
🎥: @TennisTV | @DaniilMedwed | @Open13 pic.twitter.com/w4XHFNnwbI
Для россиянина это юбилейный, 10-й титул в карьере.
Напомним, Медведев 15 марта впервые станет второй ракеткой мира.
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