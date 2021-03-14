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Теннисист Медведев завоевал 10-й титул в карьере

Первая ракетка России одержала победу в турнире в Марселе.

14 марта 2021, 16:04

Российский теннисист Даниил Медведев со счётом  6:4, 6:7 (4:7), 6:4 победил француза Пьера-Юга Эрбера в финале турнира в Марселе. Встреча длилась 2 часа 14 минут.

Для россиянина это юбилейный, 10-й титул в карьере.

Напомним, Медведев 15 марта впервые станет второй ракеткой мира.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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