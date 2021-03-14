СМИ: Джонсон решил признать Россию "самой большой угрозой"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует назвать Россию "самой большой угрозой" для безопасности. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

По данным издания, заявление Джонсон намерен сделать 16 марта. Во время представления обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны премьер-министр заявит, что самая большая угроза для Британии исходит именно от России.

"Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай — это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности", — заявил изданию источник в британском правительстве.

По его словам, Россия удостоена такой грозной формулировки из-за якобы "агрессивных вторжений в британские воды и воздушное пространство", а также ситуации с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

Ранее Лайф писал об утечке из МИДа Британии документов с инструкциями по управлению прессой.

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