Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Джонсон решил признать Россию "самой большой угрозой"

Китай, в свою очередь, будет удостоен умами туманного Альбиона "звания" конкурента.

14 марта 2021, 16:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует назвать Россию "самой большой угрозой" для безопасности. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

По данным издания, заявление Джонсон намерен сделать 16 марта. Во время представления обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны премьер-министр заявит, что самая большая угроза для Британии исходит именно от России.

"Главная угроза Великобритании исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности", — заявил изданию источник в британском правительстве.

Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса

Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса

По его словам, Россия удостоена такой грозной формулировки из-за якобы "агрессивных вторжений в британские воды и воздушное пространство", а также ситуации с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией.

Ранее Лайф писал об утечке из МИДа Британии документов с инструкциями по управлению прессой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1