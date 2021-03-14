"Не знаю, встретимся ли мы": Экс-президент Польши записал прощальное видео перед операцией
Поводом для госпитализации стал лопнувший в кардиостимуляторе электрод.
Экс-президент Польши Лех Валенса лёг в больницу на серьёзную операцию. Врачам предстоит прооперировать сердце бывшего главы государства. По этому поводу он записал трогательное видеосообщение и обратился к народу. Ролик Валенса опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
"Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба. Время покажет. Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал всё, чтобы хорошо служить народу", — сказал он.
Валенса подчеркнул, что на посту президента делал то, во что верил "без каких-то подтекстов, подлости и предательства". Не всё задуманное получилось, но произошло это "не из-за лени или нежелания".
Поводом для неотложного хирургического вмешательства стал электрод, который лопнул в кардиостимуляторе экс-президента. Помимо этого Лех Валенса также страдает диабетом и имеет другие проблемы со здоровьем.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Армении Армен Саркисян попал в больницу из-за проблем с сердцем, которые появились на фоне перенесённого коронавируса.
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