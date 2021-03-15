Назван лучший момент для продажи доллара

Лучший момент для продажи долларов — это время снижения курса иностранной валюты, объяснил преподаватель школы бизнеса "Синергия" Антон Емельянов.

"Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортёры и так получают большой объём валютной выручки, которая, в свою очередь, давит на валютный рынок", — отметил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Емельянов добавил, что изменение курса валюты зависит и от сальдо внешнеторгового баланса. При положительном сальдо курс снижается. Чтобы сохранить денежные средства и увеличить доход, необходимо открывать валютные вклады в банках или приобретать долговые обязательства, советует эксперт. А получить хорошую прибыль от валютных активов можно на фондовых биржах, однако необходимо помнить, что это высокорискованный метод.

Ранее Лайф писал о том, что курсу доллара предрекли серьёзный обвал к концу апреля.

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