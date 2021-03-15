В Волгограде тамада умерла в самый разгар свадьбы
Неожиданно для всех гостей ведущая просто рухнула на пол.
Фото © VK / Екатерина Морина
В Волгограде в разгар свадьбы, празднование которой проходило в отеле "Семь королей" на улице Электролесовской, скончалась тамада Екатерина Морина. Об этом сообщает портал v1.ru.
"Проводила один из конкурсов, а потом вдруг резко упала", — рассказал один из очевидцев трагедии.
После этого женщину забрали в реанимацию, но довезти до больницы её не удалось. Диагноз и причина смерти пока не известны.
У скоропостижно умершей ведущей остались муж и трое детей. Следователями СУ СКР по Волгоградской области по факту смерти женщины начата проверка.
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