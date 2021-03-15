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В Волгограде тамада умерла в самый разгар свадьбы

Неожиданно для всех гостей ведущая просто рухнула на пол.

15 марта 2021, 02:04
<p>Фото © VK / Екатерина Морина</p>

Фото © VK / Екатерина Морина

В Волгограде в разгар свадьбы, празднование которой проходило в отеле "Семь королей" на улице Электролесовской, скончалась тамада Екатерина Морина. Об этом сообщает портал v1.ru.

"Проводила один из конкурсов, а потом вдруг резко упала", — рассказал один из очевидцев трагедии.

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После этого женщину забрали в реанимацию, но довезти до больницы её не удалось. Диагноз и причина смерти пока не известны.

У скоропостижно умершей ведущей остались муж и трое детей. Следователями СУ СКР по Волгоградской области по факту смерти женщины начата проверка.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве воспитанница детского дома умерла, подавившись украденными блинами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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