Православные христиане начинают Великий пост

Православные христиане 15 марта начинают Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи.

Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встречают Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это период самых строгих ограничений для постящихся.

Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения — молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а ограничения в пище лишь инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном.

Главная цель Великого поста состоит в том, чтобы очистить разум от дурных мыслей и освободиться от прошлых обид. В это время Церковь рекомендует воздержаться от развлечений, обильной пищи и алкоголя, посвятить себя молитве и совершать добрые дела.

Специалисты и Церковь напоминают, что ограничения в Великий пост — исключительно добровольные, следует правильно оценить свои силы и возможности, состояние здоровья или даже проконсультироваться с врачом.

Ранее профессор Александр Карабиненко объяснил, кому противопоказано поститься. Врач уверен, что не следует впадать в крайности.

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