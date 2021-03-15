Православные христиане начинают Великий пост
Священнослужители напоминают, что главная цель поста состоит в том, чтобы очистить разум от дурных мыслей и освободиться от прошлых обид.
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Православные христиане 15 марта начинают Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи.
Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встречают Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это период самых строгих ограничений для постящихся.
Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения — молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а ограничения в пище лишь инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном.
Главная цель Великого поста состоит в том, чтобы очистить разум от дурных мыслей и освободиться от прошлых обид. В это время Церковь рекомендует воздержаться от развлечений, обильной пищи и алкоголя, посвятить себя молитве и совершать добрые дела.
Специалисты и Церковь напоминают, что ограничения в Великий пост — исключительно добровольные, следует правильно оценить свои силы и возможности, состояние здоровья или даже проконсультироваться с врачом.
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