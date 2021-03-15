Избивал, унижал, заставлял есть барсучий жир: в Москве отца обвиняют в насилии над 12-летней дочерью

По словам сестры девочки, родитель даже зовёт её "полежать с ним, пообниматься под одеялом в трусах".

В Москве организована проверка по факту избиения и издевательств отца над 12-летней дочерью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Она написала в "Инстаграме", что связалась со столичным детским омбудсменом и ГСУ СКР по Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее с криком о помощи к общественности обратилась в соцсетях старшая сестра девочки. Она рассказала, что их мама умерла в 2017 году, с тех пор отец просто "озверел". Поддерживать контакт с младшей сестрёнкой становится всё труднее, потому что родитель отбирает у неё телефон и пытается пресечь всякое общение с внешним миром. В своё время мужчина так же обращался и со второй дочкой, она выдержала год и сбежала к бабушке, а сестра живёт в этом аду уже четвёртый год.

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12-летняя школьница тайком берёт телефон и жалуется старшей сестре на жестокое обращение. Когда отец узнаёт об этом, то начинает избивать ребёнка. Он регулярно злоупотребляет крепким алкоголем, курит при дочери, а потом начинает издеваться и обещает отвести к психиатру, чтобы показания пострадавшей не воспринимали всерьёз, рассказывает сестра.

"Помимо избиений ребёнка он вводит ограничения в еде, оскорбления матом, унижения. Отец заставляет её есть испорченную еду, кладёт в суп барсучий жир и силой заставляет это есть. Хранит в туалетной комнате выпивку, в этот момент девочке запрещено ходить в туалет. Он ей говорит терпеть", — написала девушка в "Инстаграме".

Сестра добавила, что, когда их мама умирала от онкологии и была уже лежачей, отец присылал ей на телефон порнографические ролики и делал грязные намёки. Теперь он зовёт 12-летнюю девочку "полежать с ним, пообниматься под одеялом в трусах". Сестра не исключает, что с ребёнком может произойти страшное, поэтому просит максимальной огласки происходящего.

В свою очередь, пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщила, что их специалисты работают с этой семьёй.

"Сейчас девочка находится дома, с ней и папой работают сотрудники соцзащиты, включая психологов. Сотрудники посетили семью сразу же, как поступила информация о возможном жестком обращении с ребёнком. В квартире созданы благоприятные условия для воспитания и жизни ребёнка, девочка активно занимается спортом", — проинформировали в ведомстве.