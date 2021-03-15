Сорвало крыши домов, еду готовят на печках: в Забайкалье снежный шторм оставил без электричества 54 населённых пункта

В Забайкалье штормовой ветер оставил без электричества 54 населённых пункта. Видео © Пресс-служба Администрации посёлка Забайкальск

В Забайкалье штормовой ветер нанёс серьёзный ущерб электросетям и оставил без света 54 населённых пункта в 10 районах. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулёв.

"Сложная ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света. Большинство школ по этим районам сегодня не работают, вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Решениями муниципальных комиссий в этих районах объявлен режим ЧС", — написал он в своём телеграм-канале.

Главы оставшихся без света районов сработали оперативно и перевели социальные учреждения на резервные источники питания. В Чите на базе краевого ГУ МЧС РФ создан оперативный штаб по ликвидации, туда собирается информация со всего региона.

Руководство края и экстренные службы ведут работы по восстановлению, отслеживают ситуацию и подсчитывают ущерб. В некоторых районах сорвало крыши домов, в центре помощи детям "Аквамарин" Борзинского района еду воспитанникам приходится готовить на печах. Спецшкола-интернат в Борзе оказалась без резервного источника питания. В учреждение привезли газовое оборудование, говорится на странице Chita.today в "Инстаграме".

Самая сложная ситуация в посёлке Забайкальск, там сейчас находится эпицентр циклона. Ветер скоростью 28–30 метров в секунду не даёт энергетикам приступить к устранению последствий аварии, из-за которой обесточен населённый пункт, сообщила местная администрация.

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