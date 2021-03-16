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Украина провела в Чёрном море вторые в 2021 году учения с кораблями НАТО

Их целью была проработка взаимодействия тактических связей экипажей союзников.

16 марта 2021, 09:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/photos/pcb.1786336811569581/1786335734903022/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВМС ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / ВМС ЗС України

В Чёрном море прошли совместные учения Военно-морских сил Украины и кораблей постоянной морской противоминной группы НАТО.

"В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 SNMCMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX", — сказано в записи ВМС в "Фейсбуке".

Противоминные корабли НАТО зашли в порт Одессы

Противоминные корабли НАТО зашли в порт Одессы

Отмечается, что целью тренинга была проработка взаимодействия тактических связей экипажей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевским флотом Испании.

В ходе учений корабли отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу, отражение воздушного нападения противника и корабельно-боевые обучения. Это уже вторая тренировка союзного флота в текущем году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс усиливает присутствие в Чёрном море.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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