Украина провела в Чёрном море вторые в 2021 году учения с кораблями НАТО

В Чёрном море прошли совместные учения Военно-морских сил Украины и кораблей постоянной морской противоминной группы НАТО.

"В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 SNMCMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX", — сказано в записи ВМС в "Фейсбуке".

Отмечается, что целью тренинга была проработка взаимодействия тактических связей экипажей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевским флотом Испании.

В ходе учений корабли отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу, отражение воздушного нападения противника и корабельно-боевые обучения. Это уже вторая тренировка союзного флота в текущем году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс усиливает присутствие в Чёрном море.

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