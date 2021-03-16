Украина провела в Чёрном море вторые в 2021 году учения с кораблями НАТО
Их целью была проработка взаимодействия тактических связей экипажей союзников.
Фото © Facebook / ВМС ЗС України
В Чёрном море прошли совместные учения Военно-морских сил Украины и кораблей постоянной морской противоминной группы НАТО.
"В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 SNMCMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX", — сказано в записи ВМС в "Фейсбуке".
Отмечается, что целью тренинга была проработка взаимодействия тактических связей экипажей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевским флотом Испании.
В ходе учений корабли отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу, отражение воздушного нападения противника и корабельно-боевые обучения. Это уже вторая тренировка союзного флота в текущем году.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс усиливает присутствие в Чёрном море.
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